Эрдоган высказался о строительстве "нового Карабаха". Как реагировать России?

Президент Турции Тайип Эрдоган сделал заявление касательно Азербайджана и Карабаха. Если совсем коротко, то он уверен: Анкара и Баку отстроят "новый Карабах" вместе.

"Счастье Азербайджана — это счастье Турции": о чём рассказал Эрдоган

Эрдоган ещё с 15 июня находится в Азербайджане и в числе прочих дел успел выступить в парламенте страны. 16 июня он сообщил Национальному собранию: Турция готова помогать Азербайджану сейчас и планирует делать это в дальнейшем.

"Мы вчера проехали по Карабаху, видели, какие там разрушения после 30 лет конфликта. Но Турция и Азербайджан вместе всё отстроят, построят новый Карабах", — сообщил Эрдоган парламенту, цитату даёт канал ТРТ.

Также в издании Daily Sabah сообщают: Баку может рассчитывать на поддержку Анкары "во всех сферах".

"Счастье Азербайджана — это счастье Турции", — ещё раз поздравил турецкий президент Баку с восстановлением контроля над территориями.

Стоит ли России как-либо реагировать на подобные заявления? Комментарий для Pravda. Ru предоставил Сергей Марков, директор Института политических исследований.

Эксперт: имеет смысл продолжать сотрудничество

Эксперт отмечает: заявления подобного рода имеют важное значение, России стоит на них реагировать. Однако развивать сотрудничество — это суверенное право как Турции, так и Азербайджана.

"Поэтому, мне кажется, нужно приветствовать эти заявления. Тем более что они сопровождались словами о том, что Россия с Турцией и Азербайджаном вместе стремятся к миру. Там очень много позитивных слов было сказано про Россию. Имеет смысл продолжать сотрудничество", — уверен Марков.

Кроме того, Россия будет "включена" в работу: например, по части железных дорог Армения доверяет только нашей стране. Так что стоит побольше говорить о сотрудничестве, не забывая упоминать следующую задачу:

"Мы ожидаем, что Турция и Азербайджан присоединятся к Евразийскому экономическому союзу", — заключает Марков.

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