Путин и Байден пожали руки, несмотря на слова про "убийцу"

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден пожали друг другу руки в начале встречи в Женеве. Лидеры вместе с президентом Швейцарии вышли на крыльцо виллы, где проходит саммит.

После вступительной речи швейцарского главы Байден протянул руку Путину. После этого президенты удалились для переговоров.

Три месяца назад Байден назвал Путина "убийцей" в интервью одному из американских телеканалов. Перед встречей в Женеве президент США подтвердил свои слова.

"В прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно", — заявил Байден.

После того, как Путин и Байден ушли на переговоры, они расположились в библиотеке виллы в Женеве. Вместе с ними находятся Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Несколько минут встречи были открыты для журналистов, после чего президенты будут говорить в закрытом режиме.

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