Байден прибыл в Женеву на встречу с Путиным

Президент США Джо Байден прибыл в Женеву для участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Самолёт политика приземлился в Швейцарии после 17.00 мск.

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня. Стороны собираются обсудить двусторонние отношения.

Ранее стали известны некоторые детали саммита. Встреча начнётся в 14.00 мск. Переговоры будут состоять из трёх частей.

В "узкой" части встречи участие примут президенты, а также главы внешнеполитических ведомств - Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Разговор тет-а-тет не предусмотрен.

В "широкой" части участие в переговорах со стороны России примут Лавров, Рябков, Антонов, Герасимов и Песков. Также возможно участие Лаврентьева и Козака, который работают по Сирии и Украине.

После саммита планируется, что оба президента переговорят с главой Швейцарии.

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