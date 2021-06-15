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"Это казалось забавным": Рогозин поделился опасениями по поводу Луны

Политика

Своими опасениями касательно Луны поделился генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он сообщил, что "шуточные" продажи участков на спутнике Земли могут перерасти в нечто более серьёзное.

"Это казалось забавным": Рогозин поделился опасениями по поводу Луны

Рогозин объяснил ситуацию в ходе работы GLEX-2021 — международной конференции, посвящённой исследованию космоса. Она проводится с 14 по 18 июня в Санкт-Петербурге. Политик подчеркнул: важно не допустить ситуации, в которой посадочные аппараты, оставшиеся на Луне, окажутся в собственности людей, от космоса весьма далёких.

"Охрана исторического наследия программы исследования космоса…

Чтобы так не случилось, чтобы посадочные аппараты и памятные высадки первых межпланетных станций оказались физически присвоены и проданы с молотка людьми, которые далеки от того, чтобы называть себя энтузиастами космоса", — сказал он на конференции GLEX.

На сегодняшний день, продолжил Рогозин, успешно работают организации, которые выдают людям шуточные сертификаты на участки лунной поверхности.

"Это казалось забавным, но среди этих организаций есть те, которые претендуют на то, что они действуют в правовом поле", — добавил глава "Роскосмоса".

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Автор: Константин Шапров
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