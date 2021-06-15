Песков высказался о темпах вакцинации россиян от "короны"

Новости из Кремля: власти недовольны скоростью вакцинации населения РФ от коронавируса. Однако делать вакцинацию обязательной пока не планируют.

"Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего", — сообщил журналистам 15 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, вакцинация остаётся единственным вариантом остановки вспышек коронавируса и его распространения.

"Другого способа победить коронавирус не существует", — отметил Песков.

Так что вопрос вакцинации стоит как-нибудь "активизировать". Касательно мер, которые уместны в вопросе "активизации", Песков сообщил следующее: благодаря особому президентскому указу при борьбе с пандемией власти регионов могут действовать весьма широко.

"Регионы принимают меры, разные регионы по-разному, в конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии. Руководствуясь этим указом, реализуя свои особые полномочия, все регионы принимают те меры, которые на земле считают необходимыми. Безусловно, в данном случае любые меры хороши, которые помогут активизировать процесс вакцинации", — заключил Песков.

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