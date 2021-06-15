Сигнал о чём-то новом: Рябков об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

16 июня — день саммита президентов США и РФ. Владимир Путин и Джо Байден обсудят множество тем, и, хотя по итогам мероприятия не ожидается подписание каких-либо документов, оно очень важно. Какого именно "сигнала" можно было бы ждать после общения президентов, объяснил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков пообщался с "Известиями" и уточнил: вполне возможно, что лидеры двух стран решат "реанимировать понимание". Несмотря на то что прорывных решений ждать, скорее всего, не стоит, президенты вполне могут договорится о возвращении послов. А уже послы помогли бы в реализации других достигнутых договорённостей.

"Это было бы важным сигналом, несомненно, что определённая крайне сложная страница переворачивается и начинается нечто новое. С одной стороны, ожидать прорывов масштабных, действительно далекоидущих, с учётом состояния, в котором оказались отношения по вине США, наверное, было бы несколько наивно. С другой стороны, если не создать базу для дальнейшего движения, то эти прорывы никогда не настанут, что тоже, наверное, непозволительно. Наше руководство именно из этого исходит, когда даёт инструкции, когда мы готовим материалы и в контакте с американцами отрабатываем моменты необходимые для, как мы надеемся, успешного проведения саммита. Такая платформа, особенно в сфере контроля над вооружениями, как результат саммита, стала бы очень важным и серьёзным достижением и страховым полисом, что ли, на будущее", — уточнил Рябков.

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