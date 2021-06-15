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От "ковида" до Арктики: что обсудят Путин и Байден

Политика

Детальные подробности о темах, которые будут подняты на саммите лидеров России и США, представил для журналистов помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что в повестку вошли самые разные моменты: от работы в Арктике до ситуации с коронавирусом.

Сергей Лавров, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Сергей Лавров, Владимир Путин, Юрий Ушаков

От "ковида" до Арктики: что обсудят президенты

Ушаков отметил, что встреча должна помочь Владимиру Путину и Джо Байдену достичь взаимопонимания по некоторым вопросам. Это очень важно в контексте общего ухудшения отношений по линии "Москва — Вашингтон".

"В ходе неё (встречи) если не договорённости, то понимание между президентами будет достигнуто. Конечно, это будет сказываться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике, положение близко к критическому, и что-то в этом контексте, конечно, нужно будет делать", — сказал помощник президента журналистам.

Касательно тем Ушаков сообщил: в повестке — волнующие как нас, так и американцев моменты. Среди них:

  • вопросы двусторонних отношений;
  • вопросы стратегической стабильности;
  • ситуация с региональными конфликтами;
  • работа в Арктике;
  • борьба с коронавирусом;
  • экономическое сотрудничество.
Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден

"На десерт": Путин и Байден вольны обсуждать что угодно

При этом, уточнил Ушаков, есть регламент очерёдности тем, но Путин и Байден

"…могут полностью переиграть [регламент] и начать обсуждать какой-то другой вопрос".

"На десерт" оставлены региональные проблемы: это Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, в Нагорном Карабахе. Ну и, очевидно, Украина.

И, может быть, какие-то другие вопросы, президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему, никому в этом праве не откажешь, дискуссия будет затрагивать и те вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены", — подчеркнул помощник российского лидера.

Также не исключено обсуждение ситуации вокруг Алексея Навального, событий в Белоруссии и дипломатических моментов.

"У меня нет уверенности, что какие-то договорённости [на саммите в Женеве 16 июня] будут достигнуты. Посмотрим, я не знаю. Смотрю на эту встречу с практическим оптимизмом, но не с большим", — сказал представитель Кремля.

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Жесткое предупреждение Байдена Кремлю накануне саммита G7
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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