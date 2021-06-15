Детальные подробности о темах, которые будут подняты на саммите лидеров России и США, представил для журналистов помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что в повестку вошли самые разные моменты: от работы в Арктике до ситуации с коронавирусом.
Ушаков отметил, что встреча должна помочь Владимиру Путину и Джо Байдену достичь взаимопонимания по некоторым вопросам. Это очень важно в контексте общего ухудшения отношений по линии "Москва — Вашингтон".
"В ходе неё (встречи) если не договорённости, то понимание между президентами будет достигнуто. Конечно, это будет сказываться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике, положение близко к критическому, и что-то в этом контексте, конечно, нужно будет делать", — сказал помощник президента журналистам.
Касательно тем Ушаков сообщил: в повестке — волнующие как нас, так и американцев моменты. Среди них:
При этом, уточнил Ушаков, есть регламент очерёдности тем, но Путин и Байден
"…могут полностью переиграть [регламент] и начать обсуждать какой-то другой вопрос".
"На десерт" оставлены региональные проблемы: это Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, в Нагорном Карабахе. Ну и, очевидно, Украина.
И, может быть, какие-то другие вопросы, президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему, никому в этом праве не откажешь, дискуссия будет затрагивать и те вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены", — подчеркнул помощник российского лидера.
Также не исключено обсуждение ситуации вокруг Алексея Навального, событий в Белоруссии и дипломатических моментов.
"У меня нет уверенности, что какие-то договорённости [на саммите в Женеве 16 июня] будут достигнуты. Посмотрим, я не знаю. Смотрю на эту встречу с практическим оптимизмом, но не с большим", — сказал представитель Кремля.
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