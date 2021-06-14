Белорусские самолёты боятся летать над Крымом

Несмотря на то, что Россия разрешила самолётам Белоруссии летать в небе над территорией РФ, представители дружественной республики опасаются пересекать воздушные просторы Крыма, дабы не навлечь на себя ещё больший гнев Запада.

Представители Белоруссии поблагодарили Россию за то, что для самолётов их страны в РФ специально расшили географию полётов на российских просторах.

При этом в Белоруссии отметили, что в Крым они всё равно летать не будут, пока его принадлежность России не будет признана руководством республики.

"Упорное нежелание Александра Лукашенко признать Крым российским давно отравляет двусторонние отношения. "Батька", понятное дело, отговаривается тем, что опасается западных санкций вслед за таким признанием", — пишет "Рамблер".

Политологи предполагают, что европейские страны могут полностью "перекрыть кислород" Лукашенко, если он пустит авиасообщение через Крым.

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