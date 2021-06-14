EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Новосибирске взорвалась автозаправочная станция
Собчак показала, как русофобы подготовились к встрече с Путиным в Женеве
Анджелина Джоли провела в доме экс-супруга несколько часов
Глюкоза с размахом отпраздновала 35-летие и годовщину свадьбы
Супруга больного коронавирусом Кузьмина рассказала о его состоянии
Журналистов "Дождя" вычеркнули из кремлёвского пула
Марию Захарову удивило совместное заявление стран G7 о РФ
Против Софии Сапеги завели ещё одно уголовное дело
Евро-2020: Англия отомстила Хорватии за поражение на ЧМ-2018

Белорусские самолёты боятся летать над Крымом

Политика

Несмотря на то, что Россия разрешила самолётам Белоруссии летать в небе над территорией РФ, представители дружественной республики опасаются пересекать воздушные просторы Крыма, дабы не навлечь на себя ещё больший гнев Запада.

Белорусские самолёты боятся летать над Крымом

Представители Белоруссии поблагодарили Россию за то, что для самолётов их страны в РФ специально расшили географию полётов на российских просторах.

При этом в Белоруссии отметили, что в Крым они всё равно летать не будут, пока его принадлежность России не будет признана руководством республики.

"Упорное нежелание Александра Лукашенко признать Крым российским давно отравляет двусторонние отношения. "Батька", понятное дело, отговаривается тем, что опасается западных санкций вслед за таким признанием", — пишет "Рамблер".

Политологи предполагают, что европейские страны могут полностью "перекрыть кислород" Лукашенко, если он пустит авиасообщение через Крым.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Блокада Белоруссии. Чем грозит россиянам возможный запрет на полеты
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Военные судна Голландии и Великобритании вошли в Чёрное море
Режиссёр Антон Адасинский ушёл из МХАТа после спектакля с Бузовой
Украина провалила очередной тест на здравый смысл
В Госдуме высказались о намерении наказывать ковид-диссидентов
Восемь признаков, указывающих на дефицит йода в организме
ТОП 5 продуктов, вызывающих быстрое старение кожи
Симптомы нехватки магния в организме
Лихорадка денге. Симптомы, диагностика, лечение
В Новосибирске взорвалась автозаправочная станция
Клубника: все о ее пользе и лучших сортах
Популярное
Мир. Новости мира
Спонсор Nexta разоблачён. Или назначен?

Роман Протасевич в нашумевшем телеинтервью сделал прозрачный намек, что за финансированием ТГ-канала Nexta стоял российский олигарх. Но имени не назвал. Кого он имел в виду?

Спонсор Nexta разоблачён. Или назначен?
Ливийским президентом может снова стать Каддафи
Мир. Новости мира
Ливийским президентом может снова стать Каддафи
Политика. Новости и аналитика
Лидеры G7 подготовили совместное заявление по России
Здоровье
Проценко: коронавирус мутировал -проверенные методы лечения не работают
Любовь Степушова "Америка вернулась", но вакансии дирижёра в Европе нет Любовь Степушова Василий Амирджанов Медведев уверен в высоких оценках "Единой России" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Успехи России заставляют "партнёров" биться в истерике Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Байден намерен обсудить поведение России на встрече с Путиным
Новости футбола
На Украине поражение сборной России отметили бесплатными такси и пивом
"Он умер на несколько минут": врачи рассказали о спасении Эриксена
Новости футбола
"Он умер на несколько минут": врачи рассказали о спасении Эриксена
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников