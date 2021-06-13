В Госдуме оценили возможный отказ НАТО от ядерных ракет в Еврпое

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий положительно оценил возможный отказ НАТО от развёртывания ядерных ракет в Европе. По его словам, такой шаг позволит снизить напряжённость между Россией и Западом.

Об отказе от ядерных боеголовок в Европе ранее сообщило издание Defense News. Объявление официально должно состояться 14 июня по итогам саммита НАТО в Брюсселе. Мера рассматривается как возможность положительно повлиять на встречу Джо Байдена и Владимира Путина, которая состоится 16 июня в Женеве.

"Дело здесь не только в снятии озабоченности российской стороны. Речь идёт об общих контурах безопасности на Европейском континенте. Европа не должна становиться заложницей милитаристических амбиций Дальнего Запада, это очевидно", — приводит "РИА Новости" слова Слуцкого.

Депутат добавил, что шаг со стороны НАТО позволит установить баланс в сфере контроля над вооружениями.