Первый президент России, Борис Ельцин, был окружен сотнями агентов ЦРУ, которые указывали ему, что делать на протяжении всего его пребывания на посту.
Так заявил экс-спикер Госдумы Руслан Хасбулатов в интервью радиостанции "Говорит Москва".
По словам Хасбулатова, в 1991 году Ельцин "был избран на свой руководящий пост с помощью Вашингтона", и до сих пор неизвестно, в "какой степени США оставались голосом в его ухе на протяжении всего его президентства".
"Там было около сотни сотрудников ЦРУ, — говорит экс-парламентарий. — Могу сказать, что Ельцин отправлял в США сотрудников службы безопасности и руководителей ведомств, чтобы американцы могли их научить и дать инструкции.”
Заявление Хасбулатова прозвучало после того, как бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал интернет-изданию "Лента.ру", что 12 штатных сотрудников ЦРУ помогли провести знаковые рыночные реформы Ельцина-Гайдара, планомерно демонтировав централизованную плановую экономическую систему и приведя страну к шоковому капитализму.
"В целом Руцкой абсолютно прав — Ельцину советовали иностранцы”, — прокомментировал его слова бывший думский председатель. — Здесь нет никакого секрета, и об этом знает огромное количество людей. У меня нет детективных историй о подслушивании, но, в общем, это хорошо известно. Ельцин очень тесно совещался по всем кадровым вопросам с иностранными представителями.”
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украинский политолог Дмитрий Джангиров рассказал, кто в России всё ещё может успеть "вскочить в последний вагон" набирающей ход "Крымской платформы".