Откровение: Ельцина окружали сотни людей из ЦРУ, которые "рулили" его решениями

Первый президент России, Борис Ельцин, был окружен сотнями агентов ЦРУ, которые указывали ему, что делать на протяжении всего его пребывания на посту.

Так заявил экс-спикер Госдумы Руслан Хасбулатов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По словам Хасбулатова, в 1991 году Ельцин "был избран на свой руководящий пост с помощью Вашингтона", и до сих пор неизвестно, в "какой степени США оставались голосом в его ухе на протяжении всего его президентства".

"Там было около сотни сотрудников ЦРУ, — говорит экс-парламентарий. — Могу сказать, что Ельцин отправлял в США сотрудников службы безопасности и руководителей ведомств, чтобы американцы могли их научить и дать инструкции.”

Заявление Хасбулатова прозвучало после того, как бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал интернет-изданию "Лента.ру", что 12 штатных сотрудников ЦРУ помогли провести знаковые рыночные реформы Ельцина-Гайдара, планомерно демонтировав централизованную плановую экономическую систему и приведя страну к шоковому капитализму.

"В целом Руцкой абсолютно прав — Ельцину советовали иностранцы”, — прокомментировал его слова бывший думский председатель. — Здесь нет никакого секрета, и об этом знает огромное количество людей. У меня нет детективных историй о подслушивании, но, в общем, это хорошо известно. Ельцин очень тесно совещался по всем кадровым вопросам с иностранными представителями.”

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