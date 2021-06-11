Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за встречи Путина и Байдена

Во время саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет закрыта часть воздушного пространства Швейцарии. Такое решение принял Федеральный совет в Берне.

"Временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента Байдена и президента Путина будет действовать с 15 по 17 июня 2021 года", — говорится в сообщении правительства.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Она будет первой после вступления американского президента в должность.

До этого Байден примет участие в саммитах "Большой семёрки" и НАТО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.