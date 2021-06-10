Депутат Госдумы назвал способы улучшения жизни на селе

Депутат Государственной Думы и глава партии "Родина" Алексей Журавлев в рамках своей рабочей поездки в Тамбовскую область оценил темпы развития сельского хозяйства и высказал свое мнение по развитию данной отрасли в регионе.

По словам Журавлева, Тамбовская область показывает высокие темпы развития сельского хозяйства, что позволяет не только создавать новые рабочие места, но и улучшать инфраструктуру в населенных пунктах.

"Вспаханные и засеянные поля, яблоневые сады, безусловно, радуют глаз и душу. Сердце ликует, когда люди с любовью живут и трудятся на земле", — сказал Алексей Журавлев.

При этом депутат отметил, что на данный момент многими сельхозугодиями владеют частные собственники. Алексей Журавлев уверен, что для более успешного развития региона они должны поддерживать и развивать территорию, на которой они работают.

"Я думаю, что нужна посильная социальная нагрузка по развитию сельских территорий. Школы, дороги, дома культуры — если не здесь в Тамбовской области, то много где в России ветшают. Нужно строить новое!" — отметил Журавлев.

Глава "Родины" уверен, что помимо строительства объектов социальной и культурной инфраструктуры необходимо обеспечить регион профессиональными кадрами. Кроме того, власти на разных уровнях должны поддерживать работников бюджетных сфер на селе.

"Учителям, врачам нужны достойные зарплаты, нужно льготное жилье. Да, есть программы вроде "Земского доктора", специалисту выделяют полмиллиона на жилье. И все. Это разовая поддержка. Дом на селе нужно содержать, детей рожать. Поэтому поддержка льготами или финансами должна быть постоянной. Федеральным депутатам нужно слышать своих земляков и выходить с такими инициативами. Я готов", — подытожил политик.