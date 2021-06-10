Оптимистичное мнение касательно Сахалина высказал советник президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс. Он считает, что именно там развивается "форпост будущего" нашей страны.
Чубайс высказался о Сахалине на Facebook, отметив следующее: там активно продвигают климатические инициативы, в частности, в 2020 году стартовала программа, в рамках которой ожидается вывод полуострова на "углеродную нейтральность" уже к 2025 году.
"Кто понимает, какого масштаба преобразования предстоит пройти экономике России в ближайшие 10 лет, стоит внимательно смотреть за событиями на Сахалине. Здесь, на самом Дальнем Востоке, может родиться будущее России", — написал Чубайс.
В Москве, продолжил он, многие уверены: чего-то серьёзного ждать не стоит, все мероприятия нужны лишь ради пиара. Однако в сахалинском бюджете более 60% — это нефть, газ и уголь, а значит, полуостров весьма чувствительно среагирует на глобальный "зелёный" тренд.
"В Москве почему-то многие считают, что ничего серьезного здесь нет и все заявленное — чистый PR. Разобравшись на месте, я с этим совсем не могу согласиться.
Это подтверждает не только подготовленный законопроект о сахалинском эксперименте и первые реальные шаги по подготовке к его реализации но, может быть, самое главное — глубокое убеждение команды губернатора [Валерия] Лимаренко и профессиональная готовность к долгой, сложной, рискованной, но абсолютно необходимой работе", — рассказал Чубайс.
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