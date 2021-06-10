Чубайс рассказал, где может родиться "будущее России"

Оптимистичное мнение касательно Сахалина высказал советник президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс. Он считает, что именно там развивается "форпост будущего" нашей страны.

Чубайс высказался о Сахалине на Facebook, отметив следующее: там активно продвигают климатические инициативы, в частности, в 2020 году стартовала программа, в рамках которой ожидается вывод полуострова на "углеродную нейтральность" уже к 2025 году.

"Кто понимает, какого масштаба преобразования предстоит пройти экономике России в ближайшие 10 лет, стоит внимательно смотреть за событиями на Сахалине. Здесь, на самом Дальнем Востоке, может родиться будущее России", — написал Чубайс.

В Москве, продолжил он, многие уверены: чего-то серьёзного ждать не стоит, все мероприятия нужны лишь ради пиара. Однако в сахалинском бюджете более 60% — это нефть, газ и уголь, а значит, полуостров весьма чувствительно среагирует на глобальный "зелёный" тренд.

"В Москве почему-то многие считают, что ничего серьезного здесь нет и все заявленное — чистый PR. Разобравшись на месте, я с этим совсем не могу согласиться. Это подтверждает не только подготовленный законопроект о сахалинском эксперименте и первые реальные шаги по подготовке к его реализации но, может быть, самое главное — глубокое убеждение команды губернатора [Валерия] Лимаренко и профессиональная готовность к долгой, сложной, рискованной, но абсолютно необходимой работе", — рассказал Чубайс.

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