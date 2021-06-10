Эксперт объяснил, что грозит участникам ФБК и штабов Навального

Новости о том, что ликвидированы и ФБК*, и штабы Навального*, служат сигналом вполне определённого рода: участникам данных организаций грозят уголовные дела. Об этом для "Общественной службы новостей" рассказал руководитель московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнёры" Александр Карабанов.

Запрет без ожидания: о чём попросил прокурор

Напомним, что ФБК и штабы Навального ликвидировали, что называется, ударными темпами: прокурор в ходе заседания выступил с просьбой запретить деятельность организаций без учёта 30-дневного срока, который нужен для вступления решения суда в законную силу.

В столичной прокуратуре, комментируя ликвидацию, сообщили: в ФБК и штабах Навального, прикрываясь либеральными лозунгами,

"…занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Мнение эксперта: осторожность не помешает

Карабанов отметил важную деталь: даже тем, кто работал в КНО ранее, стоит быть осторожнее и больше участия в их деятельности не принимать.

"В общем-то, если решение вступит в законную силу, его необходимо будет соблюдать и уважать. Безусловно, в данном случае, гражданам, которые имели отношение к этому фонду, необходимо очень внимательно рассматривать своё участие в нём. Потому что именно с момента вступления в силу данного решения суда, граждане могут попасть под ту или иную ответственность, зависящую от их действий или активности их участия. Но только, когда решение суда вступит в силу", — объяснил он.

*Выполняют функции иноагента, признаны экстремистскими в РФ

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