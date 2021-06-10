Новости о том, что ликвидированы и ФБК*, и штабы Навального*, служат сигналом вполне определённого рода: участникам данных организаций грозят уголовные дела. Об этом для "Общественной службы новостей" рассказал руководитель московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнёры" Александр Карабанов.
Напомним, что ФБК и штабы Навального ликвидировали, что называется, ударными темпами: прокурор в ходе заседания выступил с просьбой запретить деятельность организаций без учёта 30-дневного срока, который нужен для вступления решения суда в законную силу.
В столичной прокуратуре, комментируя ликвидацию, сообщили: в ФБК и штабах Навального, прикрываясь либеральными лозунгами,
"…занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
Карабанов отметил важную деталь: даже тем, кто работал в КНО ранее, стоит быть осторожнее и больше участия в их деятельности не принимать.
"В общем-то, если решение вступит в законную силу, его необходимо будет соблюдать и уважать.
Безусловно, в данном случае, гражданам, которые имели отношение к этому фонду, необходимо очень внимательно рассматривать своё участие в нём. Потому что именно с момента вступления в силу данного решения суда, граждане могут попасть под ту или иную ответственность, зависящую от их действий или активности их участия.
Но только, когда решение суда вступит в силу", — объяснил он.
*Выполняют функции иноагента, признаны экстремистскими в РФ
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