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Замглавы МИД РФ рассказал о выходе из ДОН, логике и сказках

Политика

Российская сторона не будет менять решение о выходе из ДОН, оно окончательно, данная "глава" для Москвы закрыта. Несмотря на то что Россия до последнего старалась сохранить ДОН, США предпочли из него выйти, пренебрегнув "логикой момента".

Сергей Рябков
 

Для РИА "Новости" ситуацию с ДОН прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков. Он уточнил, что Москва больше не видит смысла в обсуждении Договора с Вашингтоном.

Согласно установленной процедуре, продолжил Рябков, после того как производится передача ноты о выходе так называемым странам-депозитариям, проводится конференция стран-участников. И Россия воспользуется шансом разъяснить ситуацию.

"Мы в полном формате используем трибуну этой конференции для того, чтобы объяснить, насколько ошиблись наши западные коллеги, насколько они пренебрегли здравым смыслом и просто логикой момента.

Они увидели в нашей позиции то, чего в ней нет и быть не могло, они начали рассуждать о том, что мы якобы пытаемся вносить раскол в западное сообщество.

Но это их обычная аргументация, надоевшая мантра: когда некогда, когда нечего сказать по сути, они начинают Россию обвинять в том, что Россия либо во что-то вмешивается, либо кого-то там с кем-то пытается развести, разделить и прочее, прочее", — сказал Рябков.

Договор открытое небо
 

При этом, добавил Рябков, буквально за несколько дней до того, как на законе о денонсации поставил подпись Владимир Путин, Запад пустил на утиль второй самолёт открытого неба. После этого жеста

"…последние вопросы даже у тех, кто ещё верит в сказки, просто отпали. И здесь нет обратного хода, глава с участием России в ДОН окончательно закрывается, как она закрылась в случае с США", — подчеркнул замминистра.

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Путин подписал закон о денонсации ДОН
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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