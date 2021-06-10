EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Рады: нам скоро сменят президента - вместо артиста будет боксёр-сутенёр
ДТП в закрытом городе Лесном: что известно на данный момент
Путин назвал тему для разговора с Зеленским
Майна: россияне выбрали справедливую ставку по ипотеке
Пригожин повинился в том, что Бузова поёт во МХАТе.
В Киеве обозначили зависимость боеспособности ВСУ от Москвы и Минска
Всемирный банк: восстановление экономики России происходит лучше, чем ждали
На Земле теперь официально пять океанов
Псаки объяснила, как Байден будет говорить с Путиным

Стало известно, когда Путин отправится на встречу с Байденом

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл некоторые детали встречи Владимира Путина с американским главой Джо Байденом. Саммит состоится в Женеве 16 июня.

По словам Пескова, Путин планирует прибыть в Женеву непосредственно в день встречи.

"Путин прилетит в Женеву в день переговоров", — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Байден уже начал поездку по Европе. 10 июня президент США посетил Великобританию, где сделал неоднозначное заявление про встречу с Путиным.

Одиннадцатого июня Байден отправится на саммит стран "Большой семёрки", после чего побывает на саммите НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден будет откровенно разговаривать с Путиным в Женеве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Стало известно, когда Путин отправится на встречу с Байденом
Политику "сломали", с угрозой ошиблись: европейцы высказались о США
Вера Брежнева показала округлившуюся фигуру в купальнике
Депутат Рады: нам скоро сменят президента - вместо артиста будет боксёр-сутенёр
ДТП в закрытом городе Лесном: что известно на данный момент
Путин назвал тему для разговора с Зеленским
Майна: россияне выбрали справедливую ставку по ипотеке
Пригожин повинился в том, что Бузова поёт во МХАТе.
В Киеве обозначили зависимость боеспособности ВСУ от Москвы и Минска
Всемирный банк: восстановление экономики России происходит лучше, чем ждали
Популярное
Мир. Новости мира
В стране "строгого режима" зреет социальный бунт

Пустые прилавки в магазинах, очереди за продуктами, "колбасные" поездки в столицу. Это не воспоминания о позднем СССР. В таких условиях живет современный Туркменистан.

В стране "строгого режима" зреет социальный бунт
"Всё это начали не русские": в Чехии вышел материал про отношения с РФ
Мир. Новости мира
"Всё это начали не русские": в Чехии вышел материал про отношения с РФ
Новости Белоруссии
Дмитрий Болкунец рассказал о пути, по которому пойдёт Белоруссия
Новости Узбекистана
В Узбекистане придумали, как "избавиться" от ЛГБТ-людей
Соломон Соловьев Знак зодиака 10 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Небесный блокпост: как дирижабли помогут в борьбе с террористами Вячеслав Шпаковский Анжела Якубовская Максим Никулин: "Моего отца больше любили не за талант" Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
Лавров обвинил США в утаивании фактов по авиакатастрофе MH-17
Мир. Новости мира
Украинцев начали "разбирать на органы" в ЕС
Трамп оправдан: сенат опубликовал "убийственный" отчёт о штурме Капитолия
Мир. Новости мира
Трамп оправдан: сенат опубликовал "убийственный" отчёт о штурме Капитолия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников