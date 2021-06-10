Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл некоторые детали встречи Владимира Путина с американским главой Джо Байденом. Саммит состоится в Женеве 16 июня.
По словам Пескова, Путин планирует прибыть в Женеву непосредственно в день встречи.
"Путин прилетит в Женеву в день переговоров", — приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что Байден уже начал поездку по Европе. 10 июня президент США посетил Великобританию, где сделал неоднозначное заявление про встречу с Путиным.
Одиннадцатого июня Байден отправится на саммит стран "Большой семёрки", после чего побывает на саммите НАТО.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден будет откровенно разговаривать с Путиным в Женеве.
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