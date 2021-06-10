Путин прокомментировал украинскую "форму с Крымом" на Euro-2020

Своё мнение о форме украинской сборной на грядущий UEFA European Championship (чемпионат Европы по футболу) высказал российский президент Владимир Путин. Он отметил, что Киев пренебрёг волеизъявлением народа, а также рассказал о демократии.

Напомним, что резонансная украинская форма выполнена в цветах флага Украины, а также украшена картой страны, на которой запечатлён и Крым. В форме с "украинским Крымом" успел сфотографироваться и украинский президент Владимир Зеленский.

Путин высказался о форме для "России 24". То пренебрежение, с которым в Киеве относятся к решению жителей Крыма, для Москвы "новинкой" не является, отметил он.

"Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия — это власть народа. Народ пришёл на референдум, проголосовал, выразил своё мнение", — объяснил Путин.

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