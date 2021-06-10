Рябков оценил заявление США про "транзитные компенсации" для Киева

Новости о том, что Вашингтон задумался о "компенсации" транзитных потерь для Киева, не повлияют на позицию Москвы по "СП-2". Эффект получился скорее обратным: Москва лишь укрепилась во мнении, что "СП-2" весьма важен.

Напомним развитие сюжета: американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что Штаты уже начали сотрудничать с немецкими властями по вопросу "компенсации" для Украины.

"Мы активно сотрудничаем с Берлином, чтобы выяснить, что можно и нужно, и, я считаю, необходимо сделать, чтобы гарантировать, что плата за транзит, которую Украина может в определённый момент в будущем потерять в результате этого газопровода, была возмещена", — сообщил он на слушаниях в комитете по иностранным отношениям Палаты представителей Конгресса США

"Они [в США] глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на неё. Они только укрепляет нас в том, что мы проводим правильный курс — "Северный поток-2" будет построен", — сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".

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