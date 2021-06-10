Путин назвал тему для разговора с Зеленским

России и Украине всегда есть о чем поговорить, поскольку они - соседи.

Так ответил Владимир Путин на вопрос о возможности его встречи с Владимиром Зеленским, заданном в вечернем эфире телеканала "Россия 24".

Российский лидер отметил, что офис его украинского коллеги заявил о желании обсудить с Россией международную безопасность.

"Разумеется, нам всегда есть о чем говорить, имея в виду, что мы соседи. <…> Вам покажется, может быть, это странным, но не думаю, что здесь какой-то секрет. Но в целом предлагалось говорить о международной безопасности", — рассказал Путин.

Впрочем, он добавил, что, хотя международная безопасность — это очень важный вопрос, но в первую очередь стоило бы обсуждать российско-украинские отношения, в которых "накопилось очень много проблем".

"Прежде всего надо решить проблемные вопросы двусторонних отношений", — заключил Путин.

К слову, если верить словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, насчет отношений двух стран у Незалежной вопросов нет — только ответы.

Напомним, ранее Кулеба назвал встречу Зеленского и Путина "родами". Причём трудными.

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