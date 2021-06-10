У России нет мессианского пыла - успокоил "партнеров" Сергей Лавров

Хотя Россия не делает секрета из своих колоссальных вооруженных сил и влияния по всему миру, она принципиально не заинтересована в навязывании своего образа жизни другим странам и стремится положить конец нынешнему противостоянию с Западом.

Так считает министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявивший на конференции по международным отношениям в среду, что у Москвы “нет сверхдержавных амбиций, независимо от того, сколько людей пытаются убедить себя и всех остальных в обратном.”

“У нас нет того мессианского пыла, с которым наши западные коллеги пытаются распространить свою демократическую повестку дня, основанную на ценностях, по всей планете, -сказал он. - Нам уже давно ясно, что навязывание извне определенной модели развития ничего хорошего не дает.”

По словам Лаврова, Россия “не имеет комплекса неполноценности” и поэтому не рвется в бой. Он заявил, что внешняя политика Москвы основана на ее готовности “помогать тем, кто в этом нуждается”, и заявил, что страна заинтересована в развитии “прагматичных отношений с Западом и США".

Однако, посетовал он, представители этих стран “не готовы к честному диалогу”, что, по его словам, подрывает перспективы мировой дипломатии.

“Никакие санкции или ультиматумы не помогут переговорам с Россией”, - заключил министр.

А вот с теми странами, кто готов развивать конструктивные отношения, Россия сотрудничает с удовольствием.