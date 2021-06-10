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Выпил? - Не выводи собаку гулять: новая инициатива от Совфеда

Политика » Власть » Парламент

Кабмин РФ поддержал разработанный тремя сенаторами законопроект, запрещающий подвыпившим гражданам выводить на прогулку свою собаку.

Выпил? - Не выводи собаку гулять: новая инициатива от Совфеда

Если он будет принят, то в стране будут введены еще ряд требований к содержанию домашних животных.

Законопроект, предложенный сенаторами Алексеем Майоровым, Татьяной Гигель и Виктором Новожиловым, также включает запрет на выгул домашних животных детьми в возрасте до 14 лет и устанавливает законодательно установленную максимальную длину поводка. Кроме того, политики хотят разрешить регионам регулировать количество домашних животных, разрешенных в каждой квартире.

Об этом сообщают "Известия".

Однако, по данным издания, несмотря на утверждение Кабмина, Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды не совсем готов поддержать эту идею.

"В принципе, регионы сегодня уже имеют полномочия устанавливать правила выгула животных, — сказал глава комитета Владимир Бурматов. — С одной стороны, проблема безопасности действительно существует. С другой стороны, это очень чувствительная тема.”

Что думают о проекте закона в Думе

"Единая Россия" на данный момент отказалась поддержать законопроект, отметив, что он требует дополнительного обсуждения, но высказалась в пользу запрета на выгул собак пьяными людьми. А вот ЛДПР, как говорится, "двумя руками за" за законопроект.

"Посмотрите, сколько людей в нашей стране гибнет или страдает от нападений бойцовых собак, которых выгуливают без намордника или без поводка, — говорит зампредседателя партии Ярослав Нилов. — Но самое главное, что это решается через диалог между зоозащитниками, активистами, которые работают на земле, и чиновниками, чтобы мы не вызывали никаких негативных эмоций в обществе.”

Инициативу поддержали и политики из других оппозиционных партий — "Справедливая Россия" и КПРФ.

К слову, в мае в парламент был внесён новый закон, который заставит владельцев помечать своих питомцев цифровыми метками. Если инициативу примут, то животным надо будет имплантировать микрочип, содержащий сведения о хозяине.

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Автор: Ольга Лебедева
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