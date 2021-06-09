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Медведев заявил, что "Единая Россия" будет вечной

Политика

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что партия никогда не прекратит своё существование, как КПСС.

Медведев заявил, что "Единая Россия" будет вечной

Медведев во время заседания Высшего совета и Генсовета партии заявил, что его постоянно спрашивают о том, что будет с партией и не разделит ли она судьбу КПСС.

"Вот я могу точно сказать, что наша партия никогда не закончит свою деятельность как КПСС именно потому, что мы отвечаем перед людьми", — приводит "РИА Новости" слова Медведева.

Медведев добавил, что недостатком КПСС было то, что партия не отчитывалась перед людьми, а также не имела конкурентов.

Ранее сообщалось, что на выборы в сентябре "Единая Россия" может пойти без Медведева в списке. Pravda.Ru разбирала вероятность такого сценария в отдельно материале.

Медведев является председателем партии "Единая Россия" с 26 мая 2012 года.

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Автор: Артём Пермяков
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