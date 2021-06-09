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В ЛДПР объяснили задержание Хованского давлением на партию

Политика

ЛДПР выступила с заявлением по поводу задержания блогера Юрия Хованского. В тексте говорится, что обвинения в оправдании терроризма связаны с кампанией против партии.

В ЛДПР объяснили задержание Хованского давлением на партию

В партии уточнили, что Хованский занимался сбором жалоб россиян, которые затем передавал юристам ЛДПР. Вместе с тем, блогер не является помощником депутата Василия Власова — удостоверение было отозвано несколько месяцев назад.

В ЛДПР также дали характеристику Хованскому.

"Хованский не идеальный человек. Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью", — говорится в заявлении ЛДПР в Telegram.

"Стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР"

Также в партии отметили, что скандал происходит за три месяца до выборов в Госдуму, а поводом стал инцидент десятилетней давности. В заявлении говорится, что блогер дал объяснения полиции по этому поводу в 2014 году.

"Он еще в 2014 г. дал полиции все пояснения по этому поводу, принес публичные извинения всем, кого его слова оскорбили, и на этом инцидент был исчерпан", — говорится в заявлении.

ЛДПР считает, что задержание было произведено специально, чтобы навредить имиджу партии.

"Почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жесткие обвинения, сопроводив это массой публикаций в СМИ. Выводы напрашиваются сами собой: стреляют по Хованскому, а метят в ЛДПР", — говорится в сообщении.

Юрист предложил "дать по соплям"

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что с подобными блогерами уже давно пора разобраться. Он уточнил, что Хованскому грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы от 5 до 7 лет.

"Здесь мы слышим такое, от чего берёт оторопь. Таким деятелям давно пора давать по соплям уже", — приводит ОСН слова Соловьёва.

Юрист также выразил надежду на то, что процесс над Хованским не превратится в повод для хайпа.

"Я надеюсь, что сам процесс и приговор не будет издевательством над правосудием, как это было с Моргенштерном. Где за пропаганду наркотиков был дан штраф 100 тысяч рублей по самому нижнему пределу и мы видели, как это превратилось в хайп", — заявил Соловьёв.

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Автор: Артём Пермяков
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