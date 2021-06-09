Хуже есть куда: эксперт о негативных для РФ сценариях по "СП-2"

Вашингтон наконец определился с "худшим исходом" истории "Северного потока — 2". Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, американцы опасаются "отравления" отношений с немцами.

"Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров", — заявил Блинкен.

В США с "худшим исходом" определились. А какой "худший исход" можно представить для России? Комментарий журналистам Pravda. Ru предоставил Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСДМ).

Проиграли битву, но не войну: США не смирятся?

"Мне кажется, что "худший исход" для России — это то, что даже если отменяют санкции против германских участников проекта "Северный поток-2", то это не означает, что Соединённые Штаты смирились с неизбежностью завершения проекта", — рассказывает Кортунов.

поток 2

Эксперт считает, что проект могут "заморозить" и другими способами: например, используя механизмы сертификации уже готового трубопровода в Европе или создание препятствий на пути его полноценного использования. В этом могут "помочь" положения Третьего энергопакета Европейского союза.

"Могут не дать возможность "Газпрому" использовать этот трубопровод на 100%, обяжут зарезервировать минимум 50% мощности под потенциально других производителей", — уточняет Кортунов.

Скрытая угроза: а если Германия…

Ограничения, естественно, повлияют на рентабельность газопровода, что сдвинет сроки его окупаемости на более далёкое будущее. Но самый плохой вариант, продолжает эксперт, заключается в следующем.

"История затянется до выборов в Германии, будут использоваться различные придирки — юридические, административные и прочие. На выборах в Германии победит партия "зелёных", немцы получат "зелёного" канцлера, который пересмотрит позицию федерального правительства в отношении "СП-2". И тогда проект умрёт уже не потому, что Соединённые Штаты сопротивляются, а потому, что немецкое руководство изменит свою позицию", — резюмирует Кортунов.

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