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В МИД назвали безусловные внешнеполитические приоритеты РФ

Политика

Несколько приоритетов российской внешней политики, которые можно охарактеризовать как "безусловные", обозначил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В МИД назвали безусловные внешнеполитические приоритеты РФ

"В числе наших безусловных приоритетов — укрепление всеобъемлющего взаимодействия с Китаем. В этом году мы отмечаем 20-летие большого двустороннего договора", — высказался Лавров на "Примаковских чтениях".

Кроме того, в интересах России и развитие отношений с Индией. Как оказалось, Москва и Дели уже развили "особо привилегированное стратегическое партнёрство".

"Именно так оно называется в документах, которые принимались на высшем уровне", — уточнил глава МИД РФ.

Также Москва готова активнее работать со странами АСЕАН и АТР.

Напомним, что ранее по вопросам координации и совместной работы Москвы и Пекина высказался старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ян Сиюй. Он отметил: США успели "стратегически ошибиться", когда решились на противостояние по схеме "два фронта".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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