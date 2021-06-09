На год и без обсуждения: санкции ЕС по Крыму снова продлены

Санкции ЕС касательно Крыма продлены ещё на год в обычном режиме, то есть без обсуждения.

Уточняется, что решение принял Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР). С 2014 года Евросоюз проводит политику по непризнанию Крыма российской территорией, одним из компонентов которой и являются вышеуказанные санкции. Они будут продлеваться в режиме "ежегодно и без обсуждения" до тех пор, пока Крым останется в составе РФ.

"КОРЕПЕР принял решение о продлении на 12 месяцев ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя", — сообщил источник ТАСС в Брюсселе.

Ожидается, что уже на следующей неделе решение о продлении формально одобрит СЕ, после чего оно вступит в силу. Напомним, что в данный "санкционный пакет" входят следующие ограничения:

запрет для бизнеса из ЕС на контакты с бизнесом из Крыма;

запрет на полёты европейских авиакомпаний на полуостров;

запрет на нахождение в крымских портах для судов ЕС;

запрет на выдачу жителям Крыма виз в случае, если они уже получили российские паспорта.

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