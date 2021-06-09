Захарова согласилась с оценкой Зеленского формы украинских футболистов

Мария Захарова согласилась с оценкой формы футбольной сборной Незалежной, данной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее украинский лидер в своём Instagram, написал, что форма команды его страны для турнира ЕВРО-2020 "особенная", и что она "умеет шокировать".

"А мы всё слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов", — высказалась Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, что многие возмущены новой формой украинской сборной, на которой вышит лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!"