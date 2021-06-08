Немецкое СМИ: Путин "отблагодарил" Берлин "пощёчиной"

В интересном ключе оценил слова президента РФ Владимира Путина касательно "СП-2" и Украины журналист из Германии Райнхард Фезер. По его словам, их можно рассматривать как "пощёчину".

Напомним, что российский лидер высказался о ситуации с транзитом газа через территорию Украины на ПМЭФ. Москва, подчеркнул президент, пока отказываться от маршрута не планирует, так что остаётся лишь фактор доброй воли сидящих в Киеве партнёров.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить, что ли?" — сказал также Путин, отвечая на слова ведущего о том, что нынешняя сеть газопроводов "кормит целые регионы Европы".

Фезер для Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что завершение и запуск "СП-2" могут привести к сценарию, при котором Киев окажется в более уязвимом перед Москвой положении. Российский президент дал "пощёчину", уверен журналист.

"Путин "отблагодарил" Берлин за его поддержку проекта вербальной пощёчиной: в тот день, когда Россия заявила, что первая нитка "Северного потока — 2" якобы готова, он потребовал от Украины в качестве ответной меры за продолжение транзита газа проявления "доброй воли", — написал Фезер.

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