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Эксперт назвал "слив" про список "ЕР" без Медведева фейком и хлестаковщиной

Политика

Новость о том, что в Кремле как минимум обсуждают вариант списка "ЕР" без Дмитрия Медведева, стала весьма неожиданной. Однако, по мнению экс-советника администрации президента, политолога Олега Матвейчева, данное сообщение — фейк.

Дмитрий Медведев
 

Мнение эксперта: хлестаковщина "инсайдеров"

Напомним, что ранее источники РБК сообщали: перед выборами тестируются сразу несколько вариантов федеральной части списка "ЕР". И в некоторых вариантах нет Медведева, поскольку он

"…не прибавил бы рейтинга "Единой России".

Матвейчев уверен, что точных (или вообще хоть каких-то) деталей в СМИ знать не могут, так что тема "высосана из пальца". Всё станет ясно на съезде партии.

"Все наши РБКашники и те, кто говорит про обсуждения в Кремле — ничего об этом знать не могут по определению. Это просто очередная хлестаковщина, когда кто-то выдаёт себя за инсайдера, когда кто-то что-то слышал и так далее.

Вопросы решаются на таких верхах, что точно обойдутся без журналистов РБК, телеграмеров и так далее. Любой, кто будет рассказывать, что что-то про это знает — лжец и подонок.

Кто там будет в списках — мы это узнаем на съезде", — отметил он для "Общественной службы новостей".

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Автор: Константин Шапров
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