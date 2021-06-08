Правительство придумало новый штраф: "порадовать" могут сотовых операторов

Очередная идея штрафа созрела в российском правительстве. На этот раз готовить кошельки стоит сотовым операторам, которые сквозь пальцы смотрят на звонки, идущие с "невидимых" (скрытых) телефонных номеров.

Данные привёл для РИА "Новости" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он уточнил, что

"Сотовых операторов обяжут заплатить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, если по их линиям будет зафиксирован звонок или сообщение со скрытого номера. Соответствующие поправки правительство России предлагает внести в КоАП".

Груздев напомнил, что на территории РФ с 2018 года действует закон, прямо запрещающий звонки со скрытых номеров, а также отправку с них смс. Если оператор фиксирует попытки такого рода, то обязан их прерывать.

"Оператор связи обязан передавать в неизменном виде уникальный код идентификации, выделенный на основании договора об оказании услуг связи абоненту, инициировавшему соединение для целей передачи голосовой информации. А при передаче короткого текстового сообщения необходимо передавать в неизменном виде абонентский номер инициатора сообщения, выделенный данному абоненту на основании договора об оказании услуг связи", — уточнил