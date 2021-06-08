Помощник президента РФ рассказал о "линии особого беспокойства"

Ситуация в мире, и так не особо стабильная, находится на курсе развития осложнений. В частности, возникают новые точки напряжённости, а система глобальной безопасности находится в процессе деградации. И особое беспокойство у Кремля вызывает определённая линия, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Особое беспокойство, конечно, вызывает и то, как складываются взаимоотношения по линии Восток — Запад", — уточнил он на "Примаковских чтениях" в Москве.

В мире, подчеркнул Ушаков, нарастает конфликтный потенциал. К старым кризисам, которые так и не были урегулированы, добавляются новые — пока локальные. Кроме того, стабильности мешают и санкции, которые не дают странам выстраивать связи друг с другом.

"Пресловутые санкции, спираль которых продолжает закручиваться, сильно мешают выстраивать нормальные связи, не добавляют стабильности обстановке в мире в целом", — отметил Ушаков.

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