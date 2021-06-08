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Рябков объяснил, из-за чего сохранится напряжённость на Украине

Политика

Сложная обстановка, сохраняющаяся на Украине, во многом стала реальностью из-за безответственной политики США. При этом Вашингтон продолжает следовать выбранным курсом, а значит, и напряжённость на Украине будет сохраняться.

Рябков объяснил, из-за чего сохранится напряжённость на Украине

"Мы исходим из того, что напряжённость [на Украине], создаваемая этой безответственной линией [США], сохранится", — сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Напомним, что ранее Киев отметился громкими заявлениями:

  • касательно Германии, которая сначала "расстроила", а затем начала "раздражать" Украину из-за вопроса поставок оружия;
  • касательно НАТО и слов о ПДЧ для Украины от президента США Джо Байдена, которые, как оказалось, были скорректированы.

Также Киев успел нарастить напряжённость в отношениях с Минском, пообещав решительный и быстрый ответ в случае, если белорусы всё-таки пустят авиарейсы в Крым. Кроме того, "боль" пообещали лично президенту РБ Александру Лукашенко.

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Автор: Константин Шапров
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