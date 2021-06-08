Сложная обстановка, сохраняющаяся на Украине, во многом стала реальностью из-за безответственной политики США. При этом Вашингтон продолжает следовать выбранным курсом, а значит, и напряжённость на Украине будет сохраняться.
"Мы исходим из того, что напряжённость [на Украине], создаваемая этой безответственной линией [США], сохранится", — сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Напомним, что ранее Киев отметился громкими заявлениями:
Также Киев успел нарастить напряжённость в отношениях с Минском, пообещав решительный и быстрый ответ в случае, если белорусы всё-таки пустят авиарейсы в Крым. Кроме того, "боль" пообещали лично президенту РБ Александру Лукашенко.
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