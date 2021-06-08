Надо быть реалистами: санкции - это навсегда

Санкции против России, введенные США и ЕС, останутся навсегда, и России надо принять это, как данность.

Так считает Александр Панкин, заместитель главы МИД страны.

Выступая на парламентских слушаниях, он пояснил, что санкции настолько глубоко заложены в законодательные и нормативные акты западных стран, что их невозможно будет “открутить".”

“Режим санкций существовал всегда, и он останется навсегда, - сказал Панкин. - Давайте будем реалистами.”

Комментарии Панкина появились буквально через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что США вводят санкции против России «с какой-либо или без какой-либо причины».

Дмитрий Песков напомнил, что с момента формирования санкционной политики в отношении России было введено более 90 санкций, и это превратилось в порочный круг.

“Санкции не позволяют достичь каких-либо целей”, - сказал он, отметив, что любой диалог должен основываться на взаимном уважении.

Напомним, что в апреле США ввели новые санкции против России, обвинив Москву в организации кибернападения на SolarWinds. В частности, новые меры запретили американским компаниям напрямую покупать акции российского госдолга.

А до этого, в марте, были введены санкции, направленные против нескольких российских чиновников, которые, по утверждению Вашингтона, стояли за арестом оппозиционера Алексея Навального. США также объявили о расширении ограничений на экспорт в Россию, в частности, нацеленных на оборонные товары.

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