Пискарёв выдвинул предложение отслеживать денежные переводы из ряда стран

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв выдвинул предложение расширить полномочия Росфинмониторинга в отслеживании денежных переводов российским физическим и юридическим лицам из-за рубежа независимо от суммы.

Исключение — операции с деньгами и имуществом ТСЖ, садоводческих товариществ и образовательных учреждений. Пискарёв предложил также мониторить переводы некоммерческим организациям из России. Сообщается, что граждане принимают участие в иностранных тренингах обучения влияния на выборы, несанкционированных акций и многое другое.

По сообщению депутата Андрея Исаева, данная мера повысит прозрачность получения денежных средств. Список стран "ограниченного доступа" будет составлен "уполномоченным органом" и доступен исключительно банкам на сайте Росфинмониторинга.

Правки будут рассмотрены во втором чтении 9 июня.