Обольщаться насчёт того, что когда-нибудь Россия окажется вне "санкционного режима" стран Запада, не стоит. Антироссийские санкции прочно прописались как в головах западных политиков, так и в разного рода законах.
"Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах, американских и других государств, и открутить назад будет невозможно", — заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на парламентских слушаниях в Госдуме.
Политик отметил, что вводили санкции под весьма "зыбкими" предлогами, они не опираются на нормы права и доказательную базу. Однако Москва не собирается просить снять санкции, равно как и делать попыток "покаяться".
"Понятно, что мы Крым не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами так же, как были санкции на Прибалтику, пока она не отделилась и не стала тремя отдельными государствами. Это жёсткая мысль, но надо быть реалистами", — резюмировал он.
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