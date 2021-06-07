Песков сообщил о "синхронности" заявления по месту встречи Путина и Байдена

Продолжается подготовка к встрече Владимира Путина и Джо Байдена, однако официального анонса места встречи от Москвы стоит ждать в "синхронизированном" с Вашингтоном режиме.

Ситуацию для журналистов прояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По последним данным, президенты РФ и США планируют пообщаться уже 16 июня в Женеве (Швейцария).

"Смотрите, действительно там по месту есть уже более-менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать. Мы это как-то, наверное, синхронно сделаем с американцами. Пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счёт", — заявил Песков.

Ранее стало известно, что перед встречей с Путиным Байден предпочёл не общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. В издании Axios оценили такой шаг как "ответ" за недавнюю смену руководства "Нафтогаза" "в обход" Вашингтона.

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