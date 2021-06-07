В Кремле не поняли заявление Протасевича о спонсировании NEXTA из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экс-редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич или власти в Минске должны объяснить заявление о финансировании протестов из РФ.

Ранее Протасевич сказал, что телеграм-канал, который был основным рупором протестов в августе 2020 года, финансировался "олигархом из России", который является конкурентом Михаила Гуциреива и связан с горной добычей на Урале. Имени бизнесмена белорусский оппозиционер не назвал.

В СМИ предположили, что этим олигархом является владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин. Бизнесмену пришлось давать опровержение. В Кремле допустили, что Протасевич говорил о ком-то другом.

"Наверное, это Протасевич или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть", — заявил Песков журналистам.

Протасевич был задержан 23 мая после вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске. Против него в Белоруссии заведено уголовное дело о разжигании беспорядков. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.