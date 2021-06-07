Гендиректор "Уралхима" опроверг свою причастность к Nexta

Генеральный директор компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин выступил с заявлением, что ни он, ни его компании не оказывали спонсорской поддержки телеграм-каналу Nexta. Более того, ему неприятна эта тема, так как она противоречит его убеждениям.

Мазепин в своём обращении сказал, что понимает, кто такой Роман Протасевич: парень работал на западные спецслужбы за деньги и организовывал белорусские штабы оппозиции с двух сторон. К тому же миллиардер осознаёт, что эта "политическая мелодрама" нужна, чтобы оставить российский след в этой истории.

Накануне, во время интервью белорусскому телеканалу ОНТ, бывший главный редактор и сооснователь Nexta Роман Протасевич сообщил, что финансирование канала в несколько тысяч евро было также и от российского спонсора, чья компания связана с горной добычей на Урале.

Мазепин родом из Белоруссии и во время протестных акций в августе 2020 года выступал в поддержку оппозиции.

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