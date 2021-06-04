Владимир Путин объяснил, на какие действия европейских партнёров рассчитывает Москва. Хотелось бы видеть "путь выгоды", а не "путь политической конъюнктуры".

"Рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать вверх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры", — отметил президент, выступая на ПМЭФ.

Также президент высказался по вопросу, связанному с экологией: оказывается, бытует мнение, что Россия не очень-то стремится решать глобальные экологические проблемы. Путин назвал такую точку зрения чушью и отметил, что Россия, как и прочие страны, видит риски в указанной сфере.

"Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, но сразу могу сказать — это чушь, это миф! А то и откровенное передёргивание.

Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почву, таяние вечной мерзлоты", — сообщил президент.