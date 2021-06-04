"Северный поток -2" — экономический проект, который важен для стран Европы. И этим странам пора понять одну простую вещь.

"Надо, чтобы все европейские страны наконец поняли: в каких бы альянсах они ни находились — в НАТО, в других отношениях и подписанных соглашениях, — им необходимо думать о своих гражданах, о суверенитете своих стран.

Потому что в данной ситуации это наглядный пример, когда страдают и население, и экономика, и в итоге суверенитет государств европейских стран", — высказался для RT на ПМЭФ спикер Госдумы Вячеслав Володин.