"Северный поток -2" — экономический проект, который важен для стран Европы. И этим странам пора понять одну простую вещь.
"Надо, чтобы все европейские страны наконец поняли: в каких бы альянсах они ни находились — в НАТО, в других отношениях и подписанных соглашениях, — им необходимо думать о своих гражданах, о суверенитете своих стран.
Потому что в данной ситуации это наглядный пример, когда страдают и население, и экономика, и в итоге суверенитет государств европейских стран", — высказался для RT на ПМЭФ спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин подчеркнул, что европейские страны получат сразу несколько выгод: помимо дешёвого газа появится возможность развития промышленности, а это — новые рабочие места.
"Что касается Соединённых Штатов Америки, для них это тоже экономический проект, где они понимают, что не выдержат конкуренцию с Россией.
Поэтому они используют уже политику для того, чтобы перечеркнуть экономику, предлагая свой сланцевый газ, а он более дорогой", — объяснил Володин.
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