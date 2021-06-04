Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о своих ожидания от встречи президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом. Саммит должен состояться в Женеве 16 июня. Повестка разговора пока не согласована.
По словам Грефа, не стоит от этой встречи ждать многого. Глава Сбербанка привёл в пример саммит Путина и Трампа в Хельсинки, перед которым были завышенные ожидания, но вышло наоборот.
"Я боюсь обмануться. Мы очень сильно много ожидали от Хельсинской встречи, получилось наоборот. Лучше, может быть, пониже ожидания, будет что-то хорошее — будем считать, что это бонус", — приводит "РИА Новости" слова Грефа из кулуаров ПМЭФ-2021.
В эти дни в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. В 2020 году ПМЭФ прошёл в заочном формате из-за пандемии коронавируса.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Турция на этой неделе обсуждает две новости, пришедшие из России. Одна из них турков огорчила настолько, что они не смогли порадоваться второй.