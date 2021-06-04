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Песков о встрече Путина и Байдена: "Попытки диктата обречены на провал"

Политика

Не стоит ждать чего-то экстраординарного от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена: между странами слишком много разногласий. Однако стоит помнить: российский лидер — сторонник вывода отношений Москвы и Вашингтона из нынешнего кризиса.

Песков о встрече Путина и Байдена: "Попытки диктата обречены на провал"

Комментарий для "Первого канала" предоставил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сообщил, что встреча остаётся "очень и очень важной", но

"...впадать в какие-то завышенные ожидания [от саммита] было бы неверно".

"Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится.

Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно", — уточнил Песков.

Президенты, отметил пресс-секретарь, будут поднимать вопросы, которые считают первостепенными для своих стран. И начало диалога — несомненно положительный шаг. Однако, напомнил Песков,

"…какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога".

Вывод отношений США и России в конструктивное русло возможен лишь при условии взаимного уважения и учёта интересов.

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Песков: Байден и Путин по-разному смотрят на выстраивание отношений РФ-США. 60 минут от 16.04.21
Автор: Константин Шапров
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