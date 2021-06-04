На Западе увидели в сообщении об отказе от доллара в ФНБ предупреждение Байдену

Западные партнёры России истолковали сообщение российского министра финансов Антона Силуанова о решении сократить вложение средств ФНБ в долларовые активы, заменив их на евро, юани и золото, как некий "предупреждающий сигнал" администрации Байдена в преддверии предстоящей встречи с Владимиром Путиным.

Тимоти Эш, старший суверенный стратег по развивающимся рынкам BlueBay Asset Manager, назвал решение России отказаться от долларовых активов США "очень политическим”:

"Мы не нуждаемся в США, нам не нужно совершать сделки в долларах, и мы неуязвимы для новых американских санкций”, — так он "перевёл сказанное Силуановым, добавив, что это может быть истолковано как знак того, что Москва ожидает новых санкций от США.

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