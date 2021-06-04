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"Подобное вряд ли забудется": Володин о переименовании улиц в Киеве

Политика

Новости о том, что в Киеве запланировали смену названий ряда улиц, в том числе — переулка Валентины Терешковой, прокомментировал спикер ГД Вячеслав Володин. Он отметил, что украинские власти пошли по пути "разрушения всего".

"Подобное вряд ли забудется": Володин о переименовании улиц в Киеве

Напомним, что данные о переименовании уже подтвердили в киевской администрации:

"Члены комиссии по вопросам наименований поддержали переименование переулка Валентины Терешковой в Дарницком районе", — сообщили там.

Уточняется, что в будущем переулок назовут в честь русского и украинского педагога Кристины Алчевской

"Руководство Украины планомерно пытается разрушить всё то, что есть у многонационального украинского народа", — отметил Володин в Telegram.

Терешкова, продолжил спикер, известна во всём мире, её именем названы улицы в самых разных странах. Так что желание украинского руководства всё переиначить носит, видимо, характер "перечёркивания прошлого".

"А Зеленский и Кличко, видимо, таким образом пытаются состояться. Но путь, ими выбранный — неправильный. Более того, опасный. Разорванные экономические отношения восстановятся. А подобное — вряд ли забудется", — заключил Володин.

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