Закрытая суша: что за документ хочет денонсировать Россия - и почему

Россия готовится к денонсации ещё одного документа, связанного с США: это меморандум "О понимании в отношении открытой суши". В нём рассматриваются возможности дипломатов касательно перемещения по стране.

Денонсацию подтвердили глава МИД Сергей Лавров, отметивший, что теперь, видимо, вопросы такого рода поездок будут рассматриваться индивидуально, и замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщивший: уже готовится распоряжение правительства.

Насколько важен с точки зрения дипломатической работы данный документ? Как стоит рассматривать его денонсацию? "Правда. Ру" пообщалась с Владимиром Васильевым, политологом-американистом.

Эпоха либерализма: в чём вопрос с поездками

Эксперт отмечает: данный договор является стандартным для дипломатической практики РФ и США. Если в небольших как по размерам, так и по влиянию странах можно обычно перемещаться свободно, то в случае со странами большими и обладающими значительной военной мощью ограничения распространяются на зоны, нежелательные для посещения — например, военные объекты.

"Дело действительно связано с некой свободой передвижения дипломатов по стране. В принципе, в эпоху либерализма эти поездки носят уведомительный характер и, как правило, распространяются на всю территорию страны, то, что считается гражданскими объектами. Например, свободно можно ездить в Петербург, в Волгоград, то есть по европейской части. Это не считается. С одной стороны, американцы тоже могут "не считать" путешествие по югу США, на Средний Запад, может быть, в Калифорнию, то есть в районы, которые являются нормальными, поскольку там и туристов много, за исключением каких-то моментов", — объясняет эксперт.

"С таким намёком: можете даже не обращаться"

Далее, продолжает эксперт, стоит выделить вот что: Штаты в последнее время резко ограничивали передвижение наших дипломатов.

"По существу, им предписывалось: от Нью-Йорка нельзя отъезжать больше 100 км, от Вашингтона, может быть, тоже 100 км, какие-то посещения других городов вообще только с разрешительного уведомления. Именно разрешительного, а не уведомительного", — уточняет Васильев.

Так что с учётом этого фактора, а также всей сложности отношений Москвы и Вашингтона денонсация даст нам возможность вводить специальный режим, на который будут распространяться не международные нормы, а наши специфические (и довольно жёсткие) предписания, которые ограничат передвижение штатовских дипломатов.

"Будет возможно перемещаться только по очень ограниченной территории. Остальное — заявительный или разрешительный характер с таким намёком: можете даже не обращаться, вряд ли мы вам это дело разрешим. Вот для чего, с моей точки зрения, это делается", — уточняет Васильев.

Игры в дипломатию: санкции вместо фишек?

Может быть, есть ещё и второй момент: дипломатическая игра. Недавно пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили по поводу возвращения послов после возможной встречи Путина и Байдена. И он заявил: может, вернутся, а может, и нет.

"Сейчас практически решена судьба ДОН — осталась подпись президента. Путин ещё может некоторое время подождать. Но если он подпишет, то тогда следующий, конечно, вопрос — довольно резкое ограничение деятельности представительств. Если Соединённые Штаты Америки не пойдут на послабления, если не будут бояться, что российские представители путешествуют по их территории, тогда эта мера будет рассмотрена как элемент игры: смотрите, следующий пакет, если так можно выразиться, дипломатических санкций мы вам можем преподнести", — считает Васильев.

Вместо заключения: что не так с "ведомством господина Блинкена"

Так что в конечном итоге денонсацию можно рассматривать как ответную меру для США. И пока трудно сказать, к чему она может привести: например, в случае "разморозки" дипломатических отношений вопрос будет регулироваться в ходе разговоров ведомств Лаврова и Блинкена.

"Но на сегодняшний день даже то, что называется "поручения главам внешнеполитических ведомств", идёт со скрипом и противоречиями. В последнее время я констатирую тот факт, что ведомство господина Блинкена, скорее, выступает в роли саботажника по отношению к инициативам Белого дома. Это то, что попало в мое поле зрения. Большого дипломатического рвения в выполнение даже указаний Байдена или Белого дома, я пока не предвижу", — резюмирует эксперт.

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