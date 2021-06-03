Мнение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что в администрации российского лидера Владимира Путина находятся "умельцы", желающие снова "дурачить народ", Кремль счёл оскорбительным.
Напомним ход сюжета: Зюганов представил в Twitter сообщение следующего содержания:
"Впереди выборы. Мы обязаны их использовать для конструктивного диалога. К сожалению, в АП РФ сидят "умельцы", которые опять хотят манипулировать гражданами и дурачить народ. В условиях кризиса и санкций — это глупая и провокационная политика!".
В Кремле касательно данного высказывания заявили следующее:
"Подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. Мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения слишком серьёзны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений", — подчеркнул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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