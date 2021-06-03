Мы всё-таки привлекательны: Примаков о мягкой силе, дзюдо и "стране — Бабе-яге"

Многие эксперты говорят о важности так называемой мягкой силы — формы политической власти, благодаря которой поставленные цели достигаются через добровольное участие.

Есть мнение, что у Штатов в этом направлении — успех: образ привлекательной, комфортной для жизни Америки, что называется, удался. Отстала ли в этом компоненте Россия? Для "Известий" мнением поделился глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Smart Power: "не то, о чем можно говорить с партнёрами"

Термин "мягкая сила", комментирует Примаков, уже предусматривает, что мы что-то кому-то навязываем.

"Это не то, о чём можно говорить с партнёрами. Я имею в виду, что мы можем что-то для себя внутри решать, уметь, думать о чём-то и планировать, но это не то, что мы должны предлагать. Нельзя приходить к людям и говорить: сейчас мы вам проведем приём по мягкой силе, с удержанием. Как в дзюдо. Это так не работает. Мне ближе термин "гуманитарная политика", — уточняет глава Россотрудничества.

В Штатах, продолжает он, система выстроена достаточно давно — правда, называется она теперь не "мягкая", а "умная сила", или Smart Power. В ней переплетены самые разные методы — от гуманитарных до политических.

Адекватные ценности: Россия — не "страна Баба-Яга"

Пока ресурсы РФ и США несопоставимы, в том числе — в сети интернет. Однако у России, продолжает Примаков, есть "определённые адекватные консервативные ценности", привлекающие внимание.

Например, известно об интересе американцев к Дальнему Востоку и центральным регионам России. Некоторые даже переселяются в нашу страну. Также интересуются Россией и староверы из Латинской Америки.

"Мы видим возрастающий интерес к нашему государству. У нас, например, есть несколько кейсов в Россотрудничестве, когда даже не соотечественники, а прямо вот иностранные иностранцы, американские американцы проявляют интерес переселиться в Россию. Их не так много, но это очень красивый пример того, что мы все-таки привлекательны. И не надо думать о себе как о "стране — Бабе-яге". Это не так. Так что я думаю, у нас есть задел для того, чтобы посостязаться. И у нас есть что предложить", — заключает эксперт.

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