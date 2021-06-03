Многие эксперты говорят о важности так называемой мягкой силы — формы политической власти, благодаря которой поставленные цели достигаются через добровольное участие.
Есть мнение, что у Штатов в этом направлении — успех: образ привлекательной, комфортной для жизни Америки, что называется, удался. Отстала ли в этом компоненте Россия? Для "Известий" мнением поделился глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Термин "мягкая сила", комментирует Примаков, уже предусматривает, что мы что-то кому-то навязываем.
"Это не то, о чём можно говорить с партнёрами. Я имею в виду, что мы можем что-то для себя внутри решать, уметь, думать о чём-то и планировать, но это не то, что мы должны предлагать.
Нельзя приходить к людям и говорить: сейчас мы вам проведем приём по мягкой силе, с удержанием. Как в дзюдо. Это так не работает. Мне ближе термин "гуманитарная политика", — уточняет глава Россотрудничества.
В Штатах, продолжает он, система выстроена достаточно давно — правда, называется она теперь не "мягкая", а "умная сила", или Smart Power. В ней переплетены самые разные методы — от гуманитарных до политических.
Пока ресурсы РФ и США несопоставимы, в том числе — в сети интернет. Однако у России, продолжает Примаков, есть "определённые адекватные консервативные ценности", привлекающие внимание.
Например, известно об интересе американцев к Дальнему Востоку и центральным регионам России. Некоторые даже переселяются в нашу страну. Также интересуются Россией и староверы из Латинской Америки.
"Мы видим возрастающий интерес к нашему государству. У нас, например, есть несколько кейсов в Россотрудничестве, когда даже не соотечественники, а прямо вот иностранные иностранцы, американские американцы проявляют интерес переселиться в Россию. Их не так много, но это очень красивый пример того, что мы все-таки привлекательны.
И не надо думать о себе как о "стране — Бабе-яге". Это не так. Так что я думаю, у нас есть задел для того, чтобы посостязаться. И у нас есть что предложить", — заключает эксперт.
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