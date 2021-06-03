Не надо путать: Милонов высказался о коллекторах-"сволочах" и получил ответ

Заявление депутата ГД Виталия Милонова касательно коллекторов не осталось без внимания. Комментарий для РИА "Новости" предоставил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов.

Напомним развитие сюжета: Милонов выступал на радио "Эхо Москвы", где достаточно жёстко высказался по поводу коллекторов.

Депутат сообщил, что для всех граждан, которые работают коллекторами, нужны ограничения. Например, им не стоит давать пенсии, «потому что это сволочь», а также разрешать работать на иных должностях. А можно пойти ещё дальше — запретить коллекторам называть себя российскими гражданами.

"Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьём вашего сына, если он не вернёт долг микрофинансовой организации", — уверен Милонов.

По мнению Осипова, путать понятия "коллекторство" и "бандитизм" не стоит — это совершенно разные вещи. С должниками нужно бороться, равно как и с просроченной задолженностью.

"Другое дело, что не надо путать коллекторство и бандитизм попросту, когда люди, которые занимаются выколачиванием долгов незаконными способами, называют себя коллекторами, они тем самым дискредитируют эту профессию. Поэтому, конечно же, я не могу поддержать любую дискредитацию по профессиональному принципу", — сообщил Осипов.

Понятно, что работа коллекторов должна быть урегулирована, и жёстко: ведь статус должника не делает из человека преступника.

"Поэтому здесь всё-таки мы придерживаемся последовательно этого пути — и деятельность коллекторов регулируем, некие ограничения на их деятельность накладываем, но, еще раз повторюсь, прежде всего, не надо путать коллекторов и бандитов — это разные вещи", — резюмировал он.

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