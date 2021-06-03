Захарова объяснила идеологию фразы "око за око"

Интересный диалог случился у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: собеседником выступил глава бюро Al-Jazeera в Москве Заур Шеож. Речь зашла о принятом в РФ в 2017 году законе касательно СМИ-иноагентов.

Шеож отметил: позиция властей РФ ему понятна, однако он хотел бы, чтобы Москва "шла по другому пути".

"Если будем жить по принципу "око за око", то мы скоро все станем слепыми", — отметил он.

Захарова отметила, что Шеож прекрасно знает русский, но, возможно, не совсем прочувствовал глубину сказанной им фразы (в данном контексте она работает иначе). Закон касательно СМИ-иноагентов — превентивная мера, которая понадобилась для защиты российских СМИ.

"Идеология этой фразы заключается в том, чтобы остановить нападающего от нападения, для того, чтобы он понимал, что он получит сдачи. Если бы не было ответных мер, нападали бы постоянно. И слепых было бы больше. Просто одни были бы слепые, а вторые были бы зрячие. Нам такая ситуация не нравится. Мы за то, чтобы ко всем было равное отношение, но при этом мы понимаем, что нужны ответные меры для того, чтобы защитить своих", — ответила Захарова.

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