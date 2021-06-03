"Киев всё равно у США в кармане": Пушков о жалобах Зеленского на "СП-2"

Жалобы президента Украины Владимира Зеленского касательно украинских "потерь" от "СП-2" напрасны — Вашингтон на них реагировать не будет. Команда Джо Байдена скорее предпочтёт строить отношения с Берлином, потому что Киев и так уже "в кармане".

Напомним, что украинский лидер не раз высказывался о проекте: в частности, сообщал, что

"Если "Северный поток — 2" достроят, не только Украина проиграет. <…> Надо помнить — это не вопрос бизнеса, бизнеса Европы и России. Нет — это вопрос войны".

Комментарий по поводу жалоб Зеленского дал в Twitterпредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Он считает, что слова Зеленского не приведут к делам Байдена.

"Зеленский жалуется американцам: Украина ежегодно будет терять из-за Северного потока-2 три млрд долл и ей нечем будет кормить армию. Но вряд ли жалобы Зеленского сильно повлияют на Байдена", — написал Пушков.

"Для него Германия куда важнее. А Киев всё равно у США в кармане: куда он денется?" — уточнил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.